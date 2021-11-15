Глава Мордовии провел заседание антикризисного штаба

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов в рамках заседания антикризисного штаба заслушал доклады руководителей министерств о ситуации в республике.

В настоящее время в регионе ведется реализация второго пакета антикризисных мер. Министр экономики, торговли и предпринимательства региона Алексей Грибанов рассказал, что сейчас ведется работа по снижению требований к инвестпроектам в части объемов вложений.

Кроме того, вносятся изменения в законодательство об упрощенной системе налогообложения, касающиеся увеличения налогового потенциала республики за счет привлечения организаций и ИП, впервые мигрировавших на территорию региона. Предусматривается продление срока действия льготного периода регистрации налогоплательщиков до 2024 года включительно.

Министерством презентован новый кредитный продукт от Фонда поддержки предпринимательства для поддержки производителей хлебобулочных изделий, а также анонсирован старт отбора претендентов на предоставление из республиканского бюджета субсидирования процентной ставки по кредитам, направленным на капвложения в рамках инвестпроектов.

«За «кредитными каникулами» уже обратились 184 субъекта МСП региона, Фонд поддержки предпринимательства Мордовия предоставил эту поддержку еще 71 субъекту бизнеса. По программам льготного кредитования банков получено 95 заявок от малых предприятий», - рассказал руководитель ведомства, отметив, что предприятия республики, вошедшие в федеральный перечень системообразующих, имеют заинтересованность в получении льготных кредитов, и сейчас проводится анализ необходимого объема кредитования.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Александр Кечайкин рассказал, что в сфере регулирования повышенного спроса на сельхозпродукцию в регионе реализуется 21 инвестиционный проект с общим объемом финансирования более 30 млрд рублей. В текущем году запланировано создание около 300 рабочих мест.

Сельхозотрасль в текущем месяце в рамках подготовки к посевной кампании поддержана субсидиями в размере 70 млн рублей, ведется подготовка документов на поддержку в апреле еще на 700 млн рублей.

В части обеспеченности продовольственными товарами населения Александр Кечайкин отметил спад ажиотажного спроса на все виды продовольственной продукции в республике. Продолжается работа ярмарок выходного дня, а также реализация продукции по льготным ценам в торговых сетях местных товаропроизводителей.

Министр социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия Игорь Князьков отчитался, что фиксируется рост количества граждан, ищущих сезонные рабочие места. Сведений о массовом высвобождении рабочих мест предприятиями и организациями Мордовии не подавалось. Сейчас ведется активная работа по всем направлениям в сфере занятости, связанным с обеспечением господдержкой: временной занятости населения, созданию рабочих мест для проведения общественных работ, переобучению специалистов.