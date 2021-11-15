Большегруз и автобус, перевозивший детей, столкнулись в Саранске: возбуждено уголовное дело

Накануне утром в Саранске произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса, перевозившего детей. Есть пострадавшие.

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет Мордовии. Ведомством возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, водитель автобуса «Неоплан», выезжая со второстепенной дороги, совершил столкновение с большегрузом «МАН». Известно, что в автобусе находились 48 детей. В больницу обращались девять несовершеннолетних. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Расследование продолжается.