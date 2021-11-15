В Мордовии росгвардейцы поймали пьяного водителя

В Мордовии сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на мужчин, которые нетвердой походкой шли к автомобилю. Затем компания села в автомобиль и он начал движение.

Росгвардейцы остановили машину. От водителя, который вышел к правоохранителям, исходил резкий запах алкоголя.

Для дальнейшего разбирательства на место прибыли инспекторы ДПС. Проведенная позже экспертиза установила наличие состояния опьянения у 39-летнего местного жителя, находившегося за рулем.