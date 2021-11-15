В Мордовии подтоплено 11 низководных мостов

Пресс-служба МЧС Мордовии сообщает, что в настоящее время в регионе затоплены 11 низководных мостов.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на всех реках региона наблюдается подъем уровней воды на 11-57 см.

На реке Инсар у города Саранска, на реке Штырма у села Черная Промза и на реке Исса у села Паево сохраняется неблагоприятное гидрологическое явление-выход воды на пойму.

Жилые дома и социально-значимые объекты в зону подтопления ни в одном из населенных пунктов не попадают. Эвакуация населения не требуется, жизнеобеспечение не нарушено.

Ситуация находится на контроле, проводится ежедневный мониторинг обстановки.