Артем Здунов: «Саранский приборостроительный завод – значимое звено импортозамещения»

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов посетил Саранский приборостроительный завод. Руководитель региона осмотрел производственные цеха, условия для работы персонала, а также ознакомился с продукцией предприятия.

Данный завод специализируется на изготовлении сильфонов и приборов для транспортного машиностроения, коммунального хозяйства, судостроения, нефтегазовой, металлургической, космической и ряду других отраслей промышленности.

Генеральный директор АО «Саранский приборостроительный завод» Игорь Егоров рассказал, что в 2020 году предприятие внесло большой вклад в борьбу с пандемией коронавируса, освоив производство комплектующих для кислородного оборудования и бактерицидных рециркуляторов.

«Сегодня наша основная задача – импортозамещение. В условиях, когда на российские предприятия прекращена поставка довольно широкой номенклатуры продукции, мы налаживаем собственное производство комплектующих для предприятий нефтегазовой, железнодорожной, химической и многих других отраслей промышленности», - рассказал Игорь Егоров.

Было отмечено, что при выборе спектра производимых комплектующих, предприятие руководствуется возможностью заместить зарубежные аналоги продукцией «приборки».

«Сейчас очень важно поддержать производство здесь и на других предприятиях региона через федеральную господдержку и республиканский фонд развития промышленности. Мы уже это делаем и продолжим в дальнейшем», - подчеркнул Артем Здунов.

Глава Мордовии также сказал, что в республике сформирован перечень предприятий, которые могут оказаться в зоне риска, им будет оказываться приоритетная поддержка.

«Это не обязательно финансовая помощь, крайне важен вопрос своевременных поставок. Приборостроительный завод – значимое звено в цепи импортозамещения: его продукция сможет помочь тем предприятиям, которые оказались в сложной ситуации из-за прекращения или задержки поставок зарубежных комплектующих», - подытожил Глава Мордовии.