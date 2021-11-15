Стало известно, что участки трассы М-5 «Урал» в Мордовии передадут в федеральную собственность. Данный вопрос обсуждался на совещании у первого вице-премьера РМ Игоря Фрейдина с органами исполнительной власти региона. На встрече присутствовала руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова.

Участники обсудили вопросы формирования и передачи в федеральную собственность земельных участков в Зубово-Полянском районе республики при строительстве федеральной трассы М-5 «Урал» в обход населенных пунктов Умет, Аким-Сергиевка и Зубова Поляна.

«В настоящее время проводится процедура передачи земельных участков в зоне строительства объекта в федеральную собственность. В результате участки дорог республики приобретут федеральный статус», – отметила Светлана Балескова.

По информации ГКУ «Поволжуправтодор», реализация проекта позволит увеличить пропускную способность трассы, вывести поток большегрузов за пределы населенных пунктов, что положительно скажется на экологической обстановке и безопасности движения в сёлах.

Трасса М-5 «Урал» – самая длинная федеральная дорога в России. Ее протяженность вместе с подъездами и ответвлениями достигает 3255 км. Трасса связывает центральную часть страны с Уралом.

Строительство и реконструкцию трассы контролирует Правительство Российской Федерации в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Все работы в Мордовии планируют завершить к концу 2024 года.