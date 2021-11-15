Житель Саранска признан виновным в угоне и незаконном проникновении в жилище

Пролетарский районный суд вынес приговор 29-летнему мужчину, который обвинялся в угоне автомобиля и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Мордовии.

В январе текущего года мужчина угнал машину, которая принадлежит его знакомому. Обвиняемый в тайне от владельца взял ключи и поехал в Лямбирь. Но его по пути остановили сотрудники ДПС.

«Кроме этого, вечером 3 февраля текущего года с целью выяснения отношений он незаконно проник в квартиру в селе Лямбирь. Спровоцировав ссору, он не уходил из квартиры, пока хозяева не вывели его на лестничную площадку», - добавили в пресс-службе СК по РМ.

Свою вину мужчина признал полностью. Ему в качестве наказания назначены исправительные работы сроком на 1 год и 3 месяца с удержанием 5% заработка в доход государства со штрафом в размере 30 тысяч рублей. приговор в законную силу не вступил.