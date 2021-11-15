Коронавирус: В Мордовии зарегистрировано 60 новых случаев

В Мордовии наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки было зарегистрировано всего 60 новых случаев.

Также сообщается, что 80 человек успешно прошли лечение и выписаны с выздоровлением. Один человек, к сожалению, скончался.

Всего за период пандемии в регионе-13 зарегистрировано 66 728 заболевший COVID-19. Выздоровели 63 222 человека. 1363 — скончались.

Стоит отметить, что глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в конце мая-начале июня граждане могут столкнуться с новой волной коронавируса. Сейчас подъем уровня заболеваемости фиксируется в Китае, а также в ряде европейских стран.

Жителей России призывают внимательно относиться к здоровью и вакцинироваться.