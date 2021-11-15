В Мордовии стало больше куниц и косуль

Сотрудники Мордовского заповедника и национального парка «Смольный» рассказали о динамике изменения популяции дикой живности.

Сообщается, что по сравнению с прошлым годом, в Мордовии серьезных изменений численности лесных обитателей не произошло. Правда, исключением стали куницы. В настоящее время насчитывается 85 особей, хотя не так давно их популяция была значительно меньше.

В «Смольном» добавили, что в лесах появились хорьки. А численность лосей и лис практически не изменилась. А вот поголовье косуль выросло почти в два раза, достигнув 33 особей.