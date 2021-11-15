В Саранске суд обязал уклониста от армии заплатить штраф

Накануне Пролетарский районный суд вынес приговор 22-летнему жителю Саранска, который уклонялся от службы в армии. Молодому человеку предстоит заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Поясняется, что в ноябре прошлого года горожанин получил под личную роспись повестку о явке на сборный пункт. Но в указанное время парень не явился.

В ходе заседания уклонист признал свою вину. Адвокат молодого человека ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Но суд не удовлетворил ходатайство, так как подсудимый не предпринимал каких-либо действий для возмещения ущерба или иного заглаживания причиненного преступлением вреда, чем снижена общественная опасность содеянного.

Приговор в законную силу не вступил.