В Мордовии начались возгорания сухой травы и мусора

В Мордовии начался сезон пала мусора и сухой травы. Местный жители, выходя на уборку территорий, иногда пренебрегают пожарной безопасностью. А ветреная погода способствует быстрому распространению огня.

Как сообщает пресс-служба МЧС Мордовии, накануне в регионе произошло нескольких возгораний. Два инцидента случились в Ковылкинском районе. В первом случае в результате пожара была уничтожена сухая трава на площади 300 квадратных метров в Ковылкино. Во тором — 250 квадратных метров в населенном пункте Куприно.

В населенном пункте Татарская Велязьма Атюрьевского района загорелся строительный мусор. В селе Теньгушево полыхала сухая трава.

Еще один пожар произошел в поселке Комсомольский. Здесь горел мусор на площади 1,5 га. Аналогичное происшествие, но намного меньше по площади, случилось вблизи деревни Песочное Канаково Темниковского района.

В МЧС добавили, что в результате пожаров никто не пострадал.