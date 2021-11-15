Выбоина на дороге стала причиной ДТП в Мордовии

Стало известно, что утром 12 апреля в Чамзинском районе Мордовии произошло необычное ДТП. На дороге опрокинулся автомобиль из-за выбоины на дороге.

Инцидент случился на дороге Комсомольский - Атяшево - Ардатов - Тургенево - граница ЧР. 57-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» не справился с управлением и наехал на выбоину. В результате автомобиль перевернулся.

В аварии пострадала 55-летняя пассажирка. Медики доставили женщину в больницу и оказали необходимую помощь. После этого пострадавшая была отпущена домой.