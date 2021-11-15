В Мордовии стартовали командно-штабные учения

В Мордовии проходят Всероссийские командно-штабные учения МЧС России.

Заместитель Председателя Правительства – Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия Игорь Чадов и врио начальник ГУ МЧС по Республики Мордовия Сергей Репин лично осуществляют координацию учебных мероприятий в регионе.

Учения будут проходить в течение трех дней (12, 13 и 14 апреля). В них будут задействованы подразделения МЧС республики, а также органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС.

Во время первого дня отрабатывались следующие действия: приведение в готовность системы РСЧС, организация работы комиссий по ЧС, межведомственных штабов, оперативных групп, сбор личного состава оперативных служб и управленческого аппарата.

Цель учений - отработать взаимодействие всех сил РСЧС, своевременно разработать различные методы реагирования на новые риски.