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Глава Мордовии провел заседание рабочей группы по выполнению программы догазификации

Глава Мордовии провел заседание рабочей группы по выполнению программы догазификации

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов провел заседание рабочей группы по реализации программы догазификации в республике.

Руководитель республики заявил, что к 2023 году Мордовия должна выполнить программу догазификации.

«Это позволит охватить более 2700 домовладений и увеличить уровень газификации в Мордовии до 94,1%. Мы набрали неплохой темп, который нужно сохранить, своевременно обновляя схемы территориального планирования, помогая людям с оформлением документов. Это важно и с точки зрения социального комфорта наших жителей», - сказал Глава республики.

Заместитель Председателя Правительства - Министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игорь Чадов рассказал, что утвержден план совместной работы с ПАО «Газпром» по программе развития газоснабжения и газификации Мордовии. Объем ее финансирования составляет 942 млн рублей и включает строительство 32 межпоселковых газопроводов протяженностью 115 км и 31 внутрипоселковового газопровода протяженностью 57 км.

По словам Игоря Чадова, сейчас важно сосредоточить внимание на подготовке строительства объектов газоснабжения в ближайшие годы – важно представить изменения в схемах планирования муниципальных районов и сельских поселений.

«Обязательства по выполнению такой работы лежат на республике и главах муниципальных районов – нужно заключать соглашения с проектировщиками в сжатые сроки», - Игорь Чадов обратил на это отдельное внимание руководителей районов, участвующих в заседании в режиме видеосвязи.

Главы Зубово-Полянского и Атяшевского районов Владислав Поршин и Виктор Прокин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Максим Автаев в своих докладах подтвердили, что работа по подготовке необходимых документов будет ускорена.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Максим Автаев сообщил, что некоторые домовладения не совершают заключительный пуск газа в жилые помещений из-за отсутствия внутридомового оборудования. В связи с этим участники заседания обсудили возможность оказания отдельным категориям граждан поддержки на эти цели. Артём Здунов поручил сформировать заявку для получения необходимых федеральных дотаций, а главам муниципальных образований провести инвентаризацию домовладений, имеющих право воспользоваться услугой догазификации.