Глава Мордовии провел заседание рабочей группы по выполнению программы догазификации

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов провел заседание рабочей группы по реализации программы догазификации в республике.

Руководитель республики заявил, что к 2023 году Мордовия должна выполнить программу догазификации.

«Это позволит охватить более 2700 домовладений и увеличить уровень газификации в Мордовии до 94,1%. Мы набрали неплохой темп, который нужно сохранить, своевременно обновляя схемы территориального планирования, помогая людям с оформлением документов. Это важно и с точки зрения социального комфорта наших жителей», - сказал Глава республики.

Заместитель Председателя Правительства - Министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игорь Чадов рассказал, что утвержден план совместной работы с ПАО «Газпром» по программе развития газоснабжения и газификации Мордовии. Объем ее финансирования составляет 942 млн рублей и включает строительство 32 межпоселковых газопроводов протяженностью 115 км и 31 внутрипоселковового газопровода протяженностью 57 км.

По словам Игоря Чадова, сейчас важно сосредоточить внимание на подготовке строительства объектов газоснабжения в ближайшие годы – важно представить изменения в схемах планирования муниципальных районов и сельских поселений.

«Обязательства по выполнению такой работы лежат на республике и главах муниципальных районов – нужно заключать соглашения с проектировщиками в сжатые сроки», - Игорь Чадов обратил на это отдельное внимание руководителей районов, участвующих в заседании в режиме видеосвязи.

Главы Зубово-Полянского и Атяшевского районов Владислав Поршин и Виктор Прокин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Максим Автаев в своих докладах подтвердили, что работа по подготовке необходимых документов будет ускорена.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Максим Автаев сообщил, что некоторые домовладения не совершают заключительный пуск газа в жилые помещений из-за отсутствия внутридомового оборудования. В связи с этим участники заседания обсудили возможность оказания отдельным категориям граждан поддержки на эти цели. Артём Здунов поручил сформировать заявку для получения необходимых федеральных дотаций, а главам муниципальных образований провести инвентаризацию домовладений, имеющих право воспользоваться услугой догазификации.