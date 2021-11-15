Полиция Саранска разыскивает парня, который ночью избил мужчину

В Саранске идет розыск молодого человека, который избил местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Инцидент произошел в ночь на третье апреля во дворе дома №37 на улице Гожувская. Между мужчинами случилась ссора. Все закончилось тем, что разыскиваемый ударил оппонента, а затем сбежал.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Был одет: куртка спортивная темно-зеленого цвета с капюшоном, джинсы светлые, кроссовки спортивные белого цвета.

В МВД уточнили, что в момент происшествия вместе с ним находилась девушка.

Если вам что-либо известно о разыскиваемом, стражи порядка просят сообщить информацию по телефонам: 89271920010, 8(8342) 29-77-54, 29-77-88, либо 102.