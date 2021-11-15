В Мордовии бывший глава Атюрьевского района предстанет перед судом

В Мордовии завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого является бывший глава администрации Атюрьевского района. Его обвиняют в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

«По данным следствия, в 2014-2016 годы глава района обратил вверенное ему муниципальное имущество (два земельных участка в селе Атюрьево) в пользу местного жителя, с которым имеет родственные связи, по заниженной стоимости. Так, стоимость участков составляла 644 тысячи рублей, а приобретены они были всего за 205 тысяч рублей», - пояснили в пресс-службе СК по РМ.

В 2018 году чиновник перенес местоположение ярмарочной площадки на указанные земельные участки. Благодаря этому родственники обвиняемого получали арендную плату от предприятия «Атюрьево-Рынок».

В результате администрация Атюрьевского муниципального района лишилась поступления денежных средств в бюджет в размере более 500 тысяч рублей.

В ходе расследования мужчина был отстранен от занимаемой должности. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд.