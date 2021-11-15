В Мордовии обсудили меры поддержки агропромышленного комплекса

Накануне на заседании антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики Мордовии обсуждались меры поддержки агропромышленного комплекса.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Александр Кечайкин доложил об объемах поддержки, получаемых сельхозпроизводителями от государства – за три месяца сумма составила более 647 млн рублей. На малые формы хозяйствования 22 получателям выделено грантов на 123 млн рублей.

«Льготных кредитов 5% годовых выделено 5,7 млрд рублей. Ещё на 870 млн. рублей заявки в стадии рассмотрения. Продолжается работа с Минсельхозом России, которым выделено 153 млрд рублей на дополнительное кредитование, в том числе на приобретение сельхозтехники. Проводится работа по поддержке системообразующих предприятий по льготному кредиту под 10%», - доложил Александр Кечайкин.

Глава Мордовии Артем Здунов заострил внимание на адресности оказания поддержки и ее результативности:

«На субсидирование, на поддержку сельхозпроизводителей, на закупку техники требуются большие финансовые ресурсы. Ваша первостепенная задача – контролировать насколько эффективно потрачены средства, выданные в качестве поддержки ранее. Оцените, объем дебиторской задолженности Фонда развития села республики: кому выданы средства, возвращены ли они, если нет – почему? Эти средства нужны сельхозтоваропроизводителям сейчас, их необходимо возвращать!».