Житель Мордовии подозревается в финансировании терроризма

УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность 35-летнего жителя региона. Он причастен к финансированию террористической деятельности.
Поясняется, что в течение нескольких лет мужчина перечислял деньги (8 250 долларов США и 81 765 рублей) своему родственнику, находившемуся на Ближнем Востоке и состоял в составе международной террористической организации «Исламская партия Туркестана» (деятельность запрещена на территории РФ).
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.
Расследование дела продолжается.