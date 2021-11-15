Житель Мордовии подозревается в финансировании терроризма

УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность 35-летнего жителя региона. Он причастен к финансированию террористической деятельности.

Поясняется, что в течение нескольких лет мужчина перечислял деньги (8 250 долларов США и 81 765 рублей) своему родственнику, находившемуся на Ближнем Востоке и состоял в составе международной террористической организации «Исламская партия Туркестана» (деятельность запрещена на территории РФ).

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

Расследование дела продолжается.