Дорогу на улице Фурманова в Саранске пообещали отремонтировать до конца октября

Накануне мэр Саранска Игорь Асабин провел совещание на улице Фурманова. Время здесь завершены работы по замене канализационного коллектора.

В скором времени здесь начнут проводить капитальный ремонт дороги. Сейчас выбирается подрядная организация.

«Мы понимаем, что жители Саранска испытывают неудобства, однако необходимость замены этого коллектора назрела уже давно. В этом году вопрос с ремонтом дороги по улице Фурманова будет закрыт. Главой Республики Мордовия Артёмом Алексеевичем Здуновым, Правительством региона проделана большая работа по этому вопросу. Ремонт этой дороги находится у нас на особом контроле. До конца октября работы на улице Фурманова планируется завершить. Быстрее, к сожалению, не получится – есть определенные нормативы и процедуры, которые нужно соблюдать», — сказал Игорь Асабин.