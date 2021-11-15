В Саранске невменяемый покупатель ударил продавца шилом в висок

В Саранске суд рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого является местный житель. Он напал на продавца магазина. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

По данным ведомства, инцидент произошел в конце октября 2022 года в магазине бытовой техники на улице Энгельса. Между работником торгового зала и посетителем произошел конфликт. Все закончилось тем, что гость ударил консультанта шилом в висок.

В рамках расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Она показала, что злоумышленник находился в невменяемом состоянии.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении принудительного лечения.