В Мордовии приступили к севу яровых культур

Стало известно, что в Мордовии уже посеяны первые гектары ярового сева под урожай текущего года.

Известно, что одними из первых вывели посевные агрегаты ООО МАПО «Восток» в Атяшевском и Ичалковском муниципальных районах и ТНВ ООО «МАПО и К» Ромодановского муниципального района. Сев яровых культур выполнен на площади 200 га.

Планируется, что в текущем сезоне яровые предстоит посеять на площади 492 тыс. га.

Одновременно с этим в хозяйствах ведется подкормка озимых культур и многолетних трав, боронование зяби и озимых зерновых культур.