Жительница Саранска убила сожителя, чтобы спасти себя и своего сына

В Саранске вынесен приговор местной жительнице, которая убила своего сожителя при превышении пределов необходимой обороны.

Преступление было совершено в июне прошлого года. Пьяный сожитель стал избивать женщину. Чтобы защитить себя, горожанка несколько раз ударили мужчину ножом. От полученных ранений он скончался в больнице.

В ходе судебного заседания женщина свою вину признала частично.

Изучив материалы дела, заслушав показания свидетелей, суд не согласился с квалификацией действий подсудимой предварительным следствием, посчитав, что в данном случае подсудимая совершила убийство Н. при превышении пределов необходимой обороны.

13 апреля 2022 года суд огласил приговор, признав горожанку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Суд частично удовлетворил иск матери погибшего о возмещении морального вреда, причиненного в результате совершения преступления, взыскав с женщины в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда 500 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.