В Саранске идет ямочный ремонт дорог

В Саранске дорожные рабочие продолжают выполнять ямочный ремонт дорог. Сейчас асфальт приводят в порядок в центре города. В ходе второго этапа будет отремонтировано порядка 14 000 квадратных метров.

Администрация столицы Мордовии сообщает, что до первого мая ремонт будет выполнен на улицах Советская, Демократическая, Ботевградская, Большевистская (от ул. Васенко до ул. Красноармейской), Кавказская (от ул. Красноармейская до Radisson Hotel), Льва Толстого (от ул. Полежаева до ул. Советской), проспекте Ленина (от ул. Полежаева до ул. Советской), Пролетарская (от ул. Полежаева до ул. Б. Хмельницкого).

А в период с первого по девятое мая ямочный ремонт выполнят на улицах Степана Разина, Володарского, Б. Хмельницкого, Московской, Рабочей, Полежаева.

Завершающий этап – с 15 мая по 10 июня. В этот период ремонтные работы будут проведены на улицах Терешковой, Саранской, Садовой, Косарева, Осипенко, Севастопольской, Гагарина, Воинова, Федосеенко, Строительной, Металлургов, Володарского, Полежаева, Николаева, улице Ленина в рп. Николаевка, проспекте 60 лет Октября, переулках Кириллова и Жуковского.