«АБ ИнБев Эфес» продолжает стабильную работу в Мордовии

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов встретился с и.о. президента АО «АБ ИнБев Эфес» Оразом Дурдыевым.

У компании в регионе-13 находятся два производства — пивоваренный солодовенный заводы. Таким образом в республике создан полный цикл производства: выращивается ячмень, осуществляется его глубокая переработка, производится пиво. На предприятиях трудятся более двух тысяч человек.

«АБ ИнБев Эфес – один из крупнейших налогоплательщиков в нашем регионе, обеспечивает устойчивую занятость работников. Мы окажем всю необходимую поддержку в развитии взаимовыгодного сотрудничества», - сказал Артем Здунов.

«Являясь крупнейшим производителем пива, мы продолжаем стабильную работу в Саранске и остальных регионах, а также своевременно и в полном объеме выполняем все социальные и бизнес-обязательства перед нашими сотрудниками и партнерами. Планируем и далее вносить существенный вклад в социально-экономическое развитие региона», - рассказал о ситуации Ораз Дурдыев.

Стоит отметить, что «АБ ИнБев Эфес» является лидером в производстве пива и одним из лидеров по производству солода в России. Компания реализует глобальную агропрограмму, которая позволяет полностью обеспечивать сырьем собственные производства. В России в состав компании входят 11 пивоваренных заводов и 3 солодовенных комплекса.