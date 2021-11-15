В Мордовии девушка хотела купить щенка шпица, но продавец оказался мошенником

Жительница Мордовии отдала мошенникам более 37 тысяч рублей. Молодая девушка хотела купить щенка шпица. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Потерпевшая нашла информацию о продаже собаки за 16 тысяч рублей на одном из сайтов с бесплатными объявлениями. Она написала продавцу и обговорила условия сделки. Затем незнакомец отправил ей ссылку для перечисления предоплаты.

«Девушка заполнила прилагающуюся форму, внеся реквизиты карты, затем с ее счета были списаны 16 тысяч рублей. По словам потерпевшей, после этого в течение нескольких минут произошло еще два автоматических списания денежных средств на общую сумму 37360 рублей», - пояснили в МВД республики.

По факту мошенничества проводится проверка.