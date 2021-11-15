Бизнесмена из Мордовии обвиняют в ограничении конкуренции

В Мордовии завершено расследование в отношении 44-летнего бизнесмена, который обвиняется в ограничении конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина создал группу, в которую вовлек других знакомых предпринимателей. Данная группа была создана с целью ограничения конкуренции при проведении электронных аукционов на поставку товаров медицинского назначения в государственные учреждения.

В дальнейшем при проведении 9 электронных аукционов он организовал заключение между индивидуальными предпринимателями ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного антимонопольным законодательством Российской Федерации, в результате чего их группа извлекла доход в сумме более 58 миллионов рублей.

Уголовное дело следствием возбуждалось на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

В рамках расследования на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 69 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.