Главе Мордовии представлен новый руководитель завода «Медоборудование»

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов встретился с генеральным директором ООО «Промышленно-финансовая корпорация «Аламак» Евгением Михайловым. Стороны говорили о текущей работе и производственных планах завода «Медоборудование».

Руководителю региона был представлен новый директор завода Дамир Курмаев.

«Мы окажем вам любую поддержку, которая от нас будет нужна! Это наша общая работа», - отметил Артем Здунов.

Стоит отметить, что завод «Медоборудование» был основа в Мордовии в 1961 году. Предприятие входит в промышленно-финансовую корпорацию «Аламак».

Завод производит медицинское оборудование, стационарную и подвижную медицинскую технику. По некоторым видам продукции «Медоборудование» является единственным производителем в стране.