За месяц просроченная кредиторская задолженность по расходам консолидированного бюджета Мордовии сократилась на 45,8 млн. рублей

Министерством финансов Мордовии ежемесячно проводится мониторинг просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета республики.

По состоянию на 1 января 2022 г. просроченная кредиторская задолженность по расходам консолидированного бюджета Республики Мордовия составила 1 696,5 млн. рублей, в том числе по республиканскому бюджету – 548,9 млн. рублей, по бюджетам муниципальных образований – 1 147,7 млн. рублей. А по состоянию на 1 апреля 2022 г. просроченная кредиторская задолженность по расходам консолидированного бюджета Республики Мордовия составила 1 382,7 млн. рублей, в том числе по республиканскому бюджету – 366,3 млн. рублей, по бюджетам муниципальных образований – 1 016,4 млн. рублей.

Всего за период с 01.03.2022 года и по состоянию на 01.04.2022 года просроченная кредиторская задолженность по расходам консолидированного бюджета Республики Мордовия сократилась на 45,8 млн. рублей, в том числе по республиканскому бюджету на 3,9 млн. рублей, по бюджетам муниципальных образований на 41,9 млн. рублей.

Также Министерством финансов Республики Мордовия осуществляется контроль за ситуацией с просроченной кредиторской задолженностью перед субъектами предпринимательской деятельности в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета и подведомственных им учреждений.

Указанная задолженность по консолидированному бюджету на 1 января 2021 г. составляла 2 532 млн. рублей, в том числе по республиканскому бюджету 1 467,8 млн. рублей, по муниципальным образованиям 1 064,2 млн. рублей, за 2021 год данная задолженность сократилась на 2 189,9 млн. рублей или на 86,5 %, и составила на 1 января 2022 г. 342,1 млн. рублей, в том числе по республиканскому бюджету 105,4 млн. рублей, по бюджетам муниципальных образований 236,7 млн. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2022 года данная задолженность по сравнению с задолженностью на 1 марта 2022 г. сократилась на 1,8 млн. рублей и составила 289,1 млн. рублей, в том числе по республиканскому бюджету 59,1 млн. рублей, по бюджетам муниципальных образований 230,0 млн. рублей.