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За месяц просроченная кредиторская задолженность по расходам консолидированного бюджета Мордовии сократилась на 45,8 млн. рублей

За месяц просроченная кредиторская задолженность по расходам консолидированного бюджета Мордовии сократилась на 45,8 млн. рублей

Министерством финансов Мордовии ежемесячно проводится мониторинг просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета республики.

По состоянию на 1 января 2022 г. просроченная кредиторская задолженность по расходам консолидированного бюджета Республики Мордовия составила 1 696,5 млн. рублей, в том числе по республиканскому бюджету – 548,9 млн. рублей, по бюджетам муниципальных образований – 1 147,7 млн. рублей. А по состоянию на 1 апреля 2022 г. просроченная кредиторская задолженность по расходам консолидированного бюджета Республики Мордовия составила 1 382,7 млн. рублей, в том числе по республиканскому бюджету – 366,3 млн. рублей, по бюджетам муниципальных образований – 1 016,4 млн. рублей.

Всего за период с 01.03.2022 года и по состоянию на 01.04.2022 года просроченная кредиторская задолженность по расходам консолидированного бюджета Республики Мордовия сократилась на 45,8 млн. рублей, в том числе по республиканскому бюджету на 3,9 млн. рублей, по бюджетам муниципальных образований на 41,9 млн. рублей.

Также Министерством финансов Республики Мордовия осуществляется контроль за ситуацией с просроченной кредиторской задолженностью перед субъектами предпринимательской деятельности в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета и подведомственных им учреждений.

Указанная задолженность по консолидированному бюджету на 1 января 2021 г. составляла 2 532 млн. рублей, в том числе по республиканскому бюджету 1 467,8 млн. рублей, по муниципальным образованиям 1 064,2 млн. рублей, за 2021 год данная задолженность сократилась на 2 189,9 млн. рублей или на 86,5 %, и составила на 1 января 2022 г. 342,1 млн. рублей, в том числе по республиканскому бюджету 105,4 млн. рублей, по бюджетам муниципальных образований 236,7 млн. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2022 года данная задолженность по сравнению с задолженностью на 1 марта 2022 г. сократилась на 1,8 млн. рублей и составила 289,1 млн. рублей, в том числе по республиканскому бюджету 59,1 млн. рублей, по бюджетам муниципальных образований 230,0 млн. рублей.