В Саранске местный житель оборудовал 20 тайников-закладок

В Мордовии суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, который занимался наркобизнесом. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.

«Как установлено в ходе предварительного расследования, осенью прошлого года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, приобрел путем извлечения из тайника на территории Мордовии синтетическое наркотическое средство производное N-метилэфедрон в крупном размере с целью последующего сбыта на территории региона», - пояснили в ведомстве.

В ноябре парень приехал в лесной массив недалеко от Юго-Западного шоссе. Здесь он обустроил закладку с наркотиком. На следующий день в этом же районе он оборудовал порядка 19 тайников. После этого его задержали полицейские.

Во время обыска у горожанина нашли более 400 пустых пакетиков и электронные весы.

По приговору суда молодому человеку назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.