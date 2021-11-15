В Саранске на Вечных огнях проведут регламентные работы

Городская администрация сообщает, что в Саранске будут проведены регламентные работы на Вечных огнях.

В этом году первый этап профилактических работ будет проведен 22 апреля с 9:00 до 13:00. В этот период будет полное отключение огня для проведения малярных работ.

На втором этапе – 29 апреля и 7 мая с 9:00 до 13:00 специалисты проведут техническое обслуживание системы газоснабжения горелок Вечных огней. На время регламентных работ пламя горелок будет перенесено на временный источник.

После проведения полного комплекса работ пламя будет гореть в обычном режиме.