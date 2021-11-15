В Саранске проходит всероссийский медиафорум

Глава Мордовии Артём Здунов 21 апреля принял участие в открытии всероссийского форума «Университет в медиапространстве: полная перезагрузка». Мероприятие проходит на базе МГУ им. Н.П. Огарёва. В Саранск съехались ректоры и руководители пресс-служб вузов страны, профессиональные журналисты, блогеры, авторы медиапроектов.

Форум будет проходить в течение двух дней, это важное событие не только для состоявшихся специалистов в области медиасферы, но и для студентов, молодых журналистов, которые могут получить ценный опыт и знания.

На пленарном заседании медиафорума выступили Глава РМ Артём Здунов, и.о. ректора МГУ им. Н.П. Огарёва Дмитрий Глушко, федеральные эксперты. Говорили о том, какое место занимают университеты в современном медиапространстве, как перезапустить работу вузов в этой сфере, как стать лидерами в информационном поле.

Организаторы мероприятия пояснили, почему именно Мордовский госуниверситет стал площадкой для проведения форума: в республике налажено очень тесное и плодотворное сотрудничество вуза с органами власти. Глава Мордовии, выступая на заседании, отметил, что это взаимодействие направлено, в первую очередь, на развитие экономики.

"Мы обращаем внимание, как вуз работает с промышленным сектором, как часто разработки университета внедряются на реальном производстве, какие гранатовые проекты выигрываются, какие лаборатории мы совместно создаём", - сказал Артём Здунов.

Глава республики подчеркнул, что МГУ имени Н. П. Огарева как классический университет имеет большое преимущество перед специализированными вузами, потому что может отрабатывать очень широкий спектр научных направлений. Большой научно-производственный потенциал имеют развивающиеся в республике биотехнологии, оптоволоконная оптика, фармацевтика. Руководитель региона напомнил также, что Саранск стал одним из федеральных центров в стране по развитию интеллектуальной собственности.

Возможности журналистики, в том числе научной, неисчерпаемы - с этим согласились все эксперты, приглашённые на форум. Подспорьем для профессионального сообщества вуза и республики станет медиацентр, который, как сообщил Артём Здунов, будет создан на базе универсального зала «Саранск Арена».