Оперштаб: заболеваемость коронавирусом в Мордовии снижается

21 апреля в Доме Республики под председательством Главы Мордовии прошло заседание оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Артём Здунов отметил, что число заболевших в Мордовии снижается, и подчеркнул важность активного проведения профилактических мероприятий. «Диспансеризация сейчас должна быть на первом месте в системе здравоохранения. Градус этой работы снижать нельзя!»

Заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова отметила, что в республике развёрнуто 420 ковидных коек, 85 – находятся в резерве. Госпитальное лечение сейчас проходят 335 человек. Учреждения здравоохранения возвращаются к оказанию плановой медпомощи, профилактическим осмотрам, диспансеризации.

По рекомендации главного санитарного врача России отменять масочный режим до конца текущего месяца не планируется.

Глава региона отметил: «Учитывая рекомендации, будем действовать предельно аккуратно. Во главу угла нужно ставить здоровье людей».

В связи с постепенной стабилизацией ситуации с заболеваемостью коронавирусом рабочая группа вынесла на обсуждение оперштаба предложения о проведении в очном формате мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в том числе шествия «Бессмертный полк».

Также Артём Здунов обратил внимание глав районов на места отдыха населения с учетом приближающихся майских праздников. «Люди привыкли проводить это время на природе. Между тем, в ряде регионов есть уже случаи лесных пожаров. Прошу глав муниципальных образований взять этот вопрос на особый контроль», - сказал он.