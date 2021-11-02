Ревнивая жительница Мордовии пыталась зарезать соперницу

Жительница Мордовии, решившаяся на преступление из ревности, предстанет перед судом. Обвиняемая ударила подругу ножом, посчитав, что та неравнодушна к ее сожителю.

Пресс-служба МВД республики сообщает, что инцидент произошел в феврале этого года. К фигурантке дела пришла в гости ее подруга. Женщины распивали спиртное. И во время застолья между ними произошла ссора. Хозяйка приревновала подругу к своему мужчине.

Выяснение отношений закончилось тем, что обвиняемая несколько раз ударила подругу ножом.

Свою вину в совершенном преступлении обвиняемая признала полностью. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.