Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Ревнивая жительница Мордовии пыталась зарезать соперницу

Ревнивая жительница Мордовии пыталась зарезать соперницу

Жительница Мордовии, решившаяся на преступление из ревности, предстанет перед судом. Обвиняемая ударила подругу ножом, посчитав, что та неравнодушна к ее сожителю.

Пресс-служба МВД республики сообщает, что инцидент произошел в феврале этого года. К фигурантке дела пришла в гости ее подруга. Женщины распивали спиртное. И во время застолья между ними произошла ссора. Хозяйка приревновала подругу к своему мужчине.

Выяснение отношений закончилось тем, что обвиняемая несколько раз ударила подругу ножом.

Свою вину в совершенном преступлении обвиняемая признала полностью. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.