Благодарность Президента Российской Федерации объявлена двум медработникам из Мордовии. Информация об этом размещена на официальном сайте Правительства республики.
Глава государства отметил деятельность Натальи Забродиной. Она является заведующей отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Ковылкинская центральная районная больница».
Также объявлена благодарность Александру Мишину, врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Ардатовская районная больница».