Один человек погиб в результате столкновения четырех автомобилей в Саранске

Накануне утром в Саранске столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Мордовии.

На перекрестке ул. Титова – ул. Строительная 53-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» при перестроении совершил касательное столкновение с автомашиной «Форд Фокус». Затем автомобиль продолжил движение в направлении перекрестка, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на автомашину «Шкода Октавия». От удара «Шкоду» отбросило на «Тойоту Ленд Крузер 200».

В результате ДТП водитель автомашины «Нива Шевроле» скончался, труп направлен в морг, назначены экспертизы. Водители всех транспортных средств – участников ДТП трезвы.