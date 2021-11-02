Житель Мордовии «поблагодарил» подвезшего его водителя кражей борсетки

Житель Мордовии, решив подвезти попутчика, остался без борсетки. В сумки находились документы и банковские карты. Последними воришка поспешил воспользоваться.

Как пояснили в пресс-службе МВД республики, 20 апреля мужчина ехал в Саранск в Темниковский район. По дороге он подобрал попутчика. А уже на следующий день водитель обнаружил пропажу сумки. Также ему стали приходить смс о списании денег с карт.

«В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Им оказался 42-летний ранее судимый житель Саранска. В отделе полиции мужчина выдал похищенную барсетку, документы и банковские карты, которыми фигурант успел воспользоваться в магазинах города, приобретя товары на общую сумму 12 778 рублей», - пояснили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.