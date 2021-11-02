В Мордовии утонул трехлетний мальчик: возбуждено уголовное дело

В Рузаевском районе произошел трагический инцидент. В реке утонул трехлетний мальчик. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Мордовии.

Информация о пропаже ребенка поступила в правоохранительные органы вечером 23 апреля. На поиски малыша был ориентирован весь личный состав отдела полиции.

На следующий день тело мальчика было извлечено из воды сотрудниками Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.

По предварительным данным, малолетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, упал в реку Инсар, протекающую в 20 метрах от дома, где он проживал.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».