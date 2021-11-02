Пьяная жительница Мордовии закрыла в подполе подруг и отказывалась их выпускать

Суд рассмотрел уголовное дело, фигуранткой которого являлась 27-летняя жительница Теньгушевского района. Женщина закрыла в подполе свою приятельницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

В январе этого года в гости к обвиняемой пришли ее знакомые. Во время застолья между хозяйской дома и гостьей вспыхнула ссора. Все закончилось тем, что обвиняемая, применив насилие, затолкала приятельницу в подпол и закрыла. Случившееся на телефон снимала другая гостья.

«В результате на протяжении получаса 20-летняя потерпевшая была лишена возможности передвигаться. Спустя некоторое время девушка во время конфликта с другой приятельницей, которая стала защищать потерпевшую, подобным образом лишила свободы и ее», - добавили в пресс-службе МВД Мордовии.

Женщина признала свою вину. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.