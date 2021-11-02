Глава Мордовии: «Необходимо повышать эффективность системы госзакупок»

Глава Мордовии Артем Здунов провел совещание с членами Правительства. Участники обсуждали вопросы развития системы государственных и муниципальных закупок в республике.

Артем Здунов отметил важность выстраивания эффективности работы в этой сфере. Многое было сделано в 2021 году, в том числе проведена работа по централизации закупок.

«Это позволило нам обеспечить экономию и более эффективное использование государственных средств, - сказал Артём Здунов. - Абсолютная экономия увеличилась почти на треть. Это важно, потому что от системы госзакупок зависит, в том числе, и реализация нацпроектов».

Однако недостатков в системе закупок еще много. Об этом заявил новый руководитель Регионального центра организации закупок Иван Мысенко.

Чиновник отметил низкий уровень конкуренции при применении конкурентных способов закупок, высокий уровень несостоявшихся закупок. Кроме того, процент экономии в регионе - ниже среднего по стране.

На совещании обсудили предложения по усовершенствованию взаимодействия министерств и регионального центра организации закупок, которые позволят модернизировать работу системы.