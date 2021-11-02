В Мордовии будет введен особый противопожарный режим

25 апреля на заседании регионального Правительства обсуждались вопросы социально-экономического развития. Среди первоочередных задач – подготовка к пожароопасному сезону.

С начала года в Мордовии произошло 420 пожаров, в которых погибли 19 человек. С каждым днем число пожаров растет, например, за последние сутки зафиксировано 23 возгорания из-за пала сухой травы и мусора.

Председатель регионального кабинета министров Владимир Сидоров призвал глав муниципалитетов держать этот вопрос на постоянном контроле и не допускать экстренных ситуаций с пожарами.

В ближайшее время в Мордовии планируется ввести особый противопожарный режим, во время действия которого запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву.

По сведениям космического мониторинга с использованием системы ИСДМ-Рослесхоз, на территории лесного хозяйства Мордовии зарегистрировано пять термических точек, лесных пожаров с начала года не зафиксировано. Отметим, с 20 апреля в лесах объявлен пожароопасный сезон.