В Мордовии стражи порядка устроили погоню за молодым угонщиком

В Рузаевском районе сотрудники Росгвардии совместно с инспекторами ГИБДД задержали молодого человека, угнавшего автомобиль.

Накануне экипаж вневедомственной охраны заметил машину, которую преследовал автомобиль ГИБДД. Росгвардейцы оказали коллегам содействие в остановке транспортного средства. После этого угонщик попытался сбежать. Но его задержали.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что 18-летний гражданин, ранее лишенный прав на управление транспортным средством, совершил угон отечественного автомобиля.

Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам ГИБДД. Проведенная экспертиза подтвердила алкогольное опьянение водителя.