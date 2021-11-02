В Саранске 10-летний школьник попал под колеса иномарки

Утром 24 апреля в Саранске школьник попал под колеса иномарки. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Мордовии.

По предварительным данным, 58-летняя женщина, управляя автомобилем «Мерседес», сбила 10-летнего мальчика, который шел по краю проезжей части.

После случившегося автоледи с места происшествия скрылась. Но в течение суток она была задержана.

Анесовершеннолетний пешеход с различными травмами самостоятельно обратился в ГБУЗ РМ «ДРКБ», где ему оказана медицинская помощь и назначено лечение. Водитель трезва.