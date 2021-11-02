Посевная кампания началась во всех районах Мордовии

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов посетил Инсарский район. Руководитель региона посетил ООО «МолАгро», где приступили к севу зерновых. Директор предприятия Александр Киреев рассказал о планах на сельскохозяйственный сезон.

«У нас 1200 голов дойного стада, мы производим 35 тонн молока в сутки. С 2017 года мы начали разработку залежных земель для расширения посевных площадей, в этом году засеем 7,5 тысячи гектаров», - отметил он.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Александр Кечайкин добавил, что посевная кампания началась во всех районах республики. Зерновыми и зернобобовыми в регионе будет занято около 270 тысяч гектаров посевных площадей.

Напомним, в Послании Главы Мордовии Государственному Собранию поставлена задача в этом году собрать более полутора миллионов тонн зерна, а в пятилетней перспективе выйти на рубеж в два миллиона тонн.

Артем Здунов обсудил с аграриями и руководством республиканского Минсельхоза вопросы приобретения удобрений и запчастей. Министру поручено оперативно провести работу по подготовке заявки в Минпромторг России, в которой будет обозначена потребность сельхозпредприятий республики в комплектующих, закупаемых у зарубежных производителей.