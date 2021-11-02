1 мая федерация профсоюзов Мордовии проведет шествие и митинг

Первого мая федерация профсоюзов Мордовии проведет в Саранске шествие и митинг. Мероприятия будут посвящены Празднику Весны и Труда. По предварительным данным, в них примут участие порядка 5 тысяч человек.

Сбор участников шествия состоится в 9.00 на площади возле Кафедрального Собора св. праведного воина Феодора Ушакова. В 10.00 сформированные колонны демонстрантов начнут свое движение от храма по Площади Победы, Советской площади, Фонтанному спуску к парку культуры и отдыха им. Пушкина, где в 10.40 состоится профсоюзный митинг.

Завершится митинг концертом.