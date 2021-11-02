Глава Мордовии: «Инициативы бизнеса сейчас важны как никогда»

26 апреля в Торгово-промышленной палате республики состоялась встреча Главы Мордовии с представителями бизнеса. В рамках мероприятия обсуждались темы, волнующие предпринимательское сообщество.

Текущая повестка была сформирована с учетом общей ситуации в экономике и промышленности.

«Инициативы бизнеса сейчас важны как никогда. Надеюсь, что все стороны вынесут из сегодняшней встречи полезное для дальнейшей успешной работы», - сказал Артём Здунов.

Предприниматели затронули темы импортозамещения, ценовой политики, развития туристических направлений в бизнесе и организационные моменты взаимодействия с административными органами.

Одним из участников было предложено восстанавливать списанную тяжелую сельхозтехнику, которая изначально не требует импортных комплектующих. Артем Здунов поддержал инициативу, отметив, что назревающую напряженность с нехваткой техники это полностью не решит, но востребованность такая есть. Он поручил проработать вопрос предоставления предприятию дополнительных площадей.

Хлебопеки Мордовии затронули вопрос ценовой политики и сроков оплаты за продукцию федеральными сетевыми торговыми точками. В этой связи министр экономики, торговли и предпринимательства республики Алексей Грибанов рассказал о действующих мерах поддержки для этой сферы МСП. Глава региона заострил внимание на необходимости более активно информировать предпринимателей о госпомощи, на которую они могут рассчитывать.

Целый ряд вопросов подняли представители отельного бизнеса. Они касались продвижения электронного документооборота с ведомствами, доступности логистического событийного календаря и возможности проведения обучения сотрудников гостиничного бизнеса в учебных учреждениях региона в дистанционном формате. Такие программы в дальнейшем позволили бы выйти вузам на межрегиональный уровень.

«Бизнес уговаривает вас, чтобы в перспективе вы могли работать не только на отельеров Мордовии, но и на другие регионы. Такие инициативы позволят расширить ваши возможности, к ним нужно прислушиваться», - обратился к представителям МГУ им. Огарева руководитель региона.

Обсудили и вопросы заключения договоров субъектами бизнеса на обращение с ТКО, предоставления льготных кредитов и сокращения сроков рассмотрения заявок на них. В частности, было принято решение направить предложение в Минэкономики РФ о введении единой формы подачи заявки и пакета документов на получение кредита вне зависимости от банка, как формы поддержки МСП.

В завершение Глава Мордовии обозначил ряд поручений по принципиальным вопросам диалога, а также добавил, что встречи с бизнес-сообществом в таком формате будут продолжены.

«Хотел бы в следующий раз затронуть с вами темы, касающиеся комплектующих, переориентации рынков закупок и сбыта, процедуры госзакупок, налоговой сферы. С удовольствием обсуждаю с вами все волнующие вас темы, но вижу, что многие из них могут быть решены на уровне министерств. Призываю коллег активнее идти на контакт с бизнесом, прорабатывая каждую инициативу», - подчеркнул Артем Здунов.