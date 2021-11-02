В Краснослободском районе открылся многофункциональный Дворец спорта

Накануне в Бобылевских Выселках Краснослободского района состоялось открытие спортивного комплекса, возведенного по федеральному проекту «Комплексное развитие сельских территорий» - он реализуется по решению Президента России. В торжественном мероприятии принял участие Глава Мордовии Артем Здунов.

«Мордовия - спортивная столица: в регионе много спортивных объектов, но чтобы в одном месте были большой хоккейный корт и два бассейна - такой многофункциональный комплекс у нас первый. Это достойно!» - отметил руководитель региона.

Артем Здунов подчеркнул, что комплекс должен эксплуатироваться на полную мощность: принимать не только жителей района и республики, но и спортивные учебно-методические сборы из других регионов.

«Спортивная жизнь здесь должна идти полноценно. Высоких достижений и успехов!» - сказал он.

Строительство велось с 2019 года и обошлись почти в полмиллиарда рублей.

Почетную миссию разрезать красную ленточку вместе с Главой республики доверили семье Финаевых. Дети Настя и Никита успешно справились с этой задачей.

Дворец спорта вместил в себя два бассейна, тренажерный, фитнес-зал и полноценную ледовую арену. С нее и начался осмотр комплекса.

Глава Мордовии оценил качество льда и дал старт первому хоккейному матчу. Своё мастерство показали команды ветеранов клуба «Слобода» и сборная команда Правительства РМ. Трибуны на 150 мест были до отказа заполнены зрителями.

В 25-метровом бассейне все 6 дорожек уже заняли любители водных видов спорта. Светлый, просторный бассейн оборудован по всем современным требованиям, работает пост медицинской сестры. Не уступает ему по оснащенности и детский бассейн для пловцов от 3 до 7 лет и возможностью совместного пребывания малышей с мамами.

Глава Мордовии осмотрел и тренажёрный зал, заполненный разнообразным инвентарем. Как отметили тренеры, такого «железа» нет ни в одном в районе республики.

Отметим, что реализация проекта предусматривает комплексную застройку всего населенного пункта, который является частью единой агломерации с Краснослободском.

Под комплексную жилищную застройку здесь подготовлено более 130 земельных участков со всей необходимой коммунальной инфраструктурой. В перспективе здесь появится современный жилой квартал.