Пьяный житель Мордовии пытался зарезать подростка

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя населенного пункта Красноармейский. Мужчина пытался убить подростка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Мордовии.

В феврале этого года мужчина выпивал вместе с 17-летним юношей. Во время застолья между ними произошла ссора. Тогда злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил им несовершеннолетнего.

Супруга обвиняемого отобрала оружие, а подросток смог сбежать. В последующем он был госпитализирован в больницу.

Государственное обвинение будет поддержано прокуратурой Торбеевского района.