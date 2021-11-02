В сгоревшем дачном домике в Саранске найдены костные останки

В Саранске сотрудники Следственного комитета устанавливают принадлежность костных останков, обнаруженных в сгоревшем дачном домике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Останки были обнаружены днем 26 апреля в сгоревшем дачном домике в районе Ключаревских кладбищ.

«Установлено, что днем 26 апреля 2022 года обнаружены костные останки, состояние которых не позволило на месте установить личность погибшего человека», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Останки отправят на экспертизу.

Следствие обращается ко всем, кто располагает информацией об обстоятельствах произошедшего и личности погибшего, с просьбой позвонить по телефону: (88342) 28-73-68.