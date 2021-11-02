66 ветеранов в Мордовии получили ежегодную выплату ко Дню Победы

В Мордовии 66 ветеранов Великой Отечественной войны получили ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Она приурочена к празднику Победы. Об этом сообщает Отделение Пенсионного фонда России по республике.

Выплата была доставлена ветеранам одновременно с апрельской пенсией.

Стоит отметить, эти выплаты установлены в соответствии с Указом Президента РФ от 24 апреля 2019 года «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы». Они выплачиваются ежегодно, начиная с 2019 года, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.