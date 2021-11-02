В Саранске завершается отопительный сезон

Администрация Саранска сообщает о завершении отопительного сезона в городе. Подавать тепло в батареи перестанут утром 30 апреля.

«С 30 апреля прекращается подача теплоснабжения в объекты социальной сферы городского округа Саранск, в многоквартирные и жилые дома, собственники которых не установили условия определения окончания отопительного периода или дату окончания отопительного периода, и если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается по сети централизованного теплоснабжения», - рассказали в мэрии.